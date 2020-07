Niveau ungebrochen

Die dortigen Experten glauben vor allem bei Wohnungen mit Freizeitwohnsitzwidmung an weiter steigende Preise in Hotspots wie Kitzbühel. „In der Stadt wurde die Marke von 10.000 Euro pro m² überschritten, außerhalb die 5000 Euro pro m²“, erklärt der regionale RE/MAX-Geschäftsführer Christian Pfurtscheller. Auch bei Engel & Völkers glaubt man an unverändert hohe Preise, denn die Nachfrage werde weiterhin das Angebot überflügeln. Der Renner: Chalets in Altholzoptik, gepaart mit topmodernen Elementen.