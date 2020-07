Enormes Glück im Unglück hatten am Freitag eine Autolenkerin (36) und ein Kleinkind auf dem Beifahrersitz bei einem Unfall in Kufstein! Nachdem ein 60-jähriger Tiroler mit seinem Traktor in einer Kurve umgekippt war, bohrte sich die Gabel des Frontladers durch die Windschutzscheibe des entgegenkommenden Pkw. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt!