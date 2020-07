Verordnung von Missinterpretation begleitet

Die Kundgabe der Neuregelung war von umfangreicher Verwirrung begleitet. Während in einer ersten Presseunterlage des Gesundheitsministeriums am späten Freitagabend die verpflichtende Testung erwähnt wurde, interpretierte man dann die Verordnung im Ministerium - nach mehrmaliger Rückfrage - so, dass alternativ zum Test auch ein Verbleib in der zehntägigen Quarantäne möglich sei - und zwar ohne Testung, berichtete die Austria Presse Agentur am Samstag. Das sei aber nun definitiv doch nicht der Fall, der Test müsse auf jeden Fall nachgeholt werden, so die finale Auskunft aus dem Büro Anschobers.