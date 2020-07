„Ich liebe Wien“

In seiner Dankesrede zeigte Wiederkehr sich „überwältigt“. Mit Verweis auf den Zusammenhalt des NEOS-Teams kündigte er an: „Ich gehe mit großem Selbstbewusstsein in diese Wahl.“ Sein Antrieb für die Kandidatur: „Ich liebe Wien. Ich möchte es gestalten.“