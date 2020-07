Der 42-Jährige saß eine fünfjährige unbedingte Haftstrafe ab, nachdem er bereits 2018 nach einer Zielfahndung in Kooperation mit dem FBI wegen eines 700.000-Euro-Betrugs in Cancun in Mexiko festgenommen worden war. Nach der Flucht im Rahmen des Freigangs setzte er sich erneut ins Ausland ab, wie das Bundeskriminalamt (BKA) berichtete. Dabei soll er weitere Betrugshandlungen mit hohem Schaden begangen haben. Die Ermittlungen laufen.