Der Unfall hatte sich bereits am Donnerstagnachmittag im Gemeindegebiet von Scheffau am Wilden Kaiser ereignet. Der 68-Jährige fuhr mit einem Bekannten mit dem E-Bike von der Walleralm talwärts, als er in einer Kurve vom Forstweg abkam und etwa zehn Meter über ein 45 Grad steiles Waldgelände abstürzte.