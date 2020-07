Um herauszufinden, welche Berufe am attraktivsten sind, erstellte standout-cv.com zwei Tinder-Profile - eines für einen Mann und eines für eine Frau, beide Ende 20. Der Lebenslauf und das Profilbild blieben über die gesamte Dauer des Experiments von sechs Monaten gleich, nur eine Sache wurde regelmäßig geändert: die Berufsbezeichnung. Ziel war es, herauszufinden, ob sich die Anzahl der „Swipes“, also das Bekunden des Interesses an einem Profil bzw. dessen Ablehnung durch seitliches Wischen auf dem Smartphone, allein aufgrund der Berufswahl einer Person ändern würde. Die Zahl der „Swipes“ in die eine oder andere Richtung für beide Profile wurde anschließend kombiniert, um einen „Attraktivitätswert“ zu errechnen.