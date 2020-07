Die im Bericht geschilderten Beobachtungen der Bevölkerung seien laut Jakob Wolf ein absolutes Warnsignal. „Die ,Grauen Wölfe’, Anhänger der rechtsextremen türkischen MHP-Partei, scheinen nämlich nicht nur in Wien, sondern auch in Tirol zum Problem zu werden. Wenn man sich die Facebook-Seite des türkischen Kulturvereins in Kufstein ansieht, dann wird deutlich, mit welcher Selbstverständlichkeit dort Vereinsmitglieder ihre Sympathie zu nationalistischen und rechtsextremen türkischen Organisationen bekunden“, ist Wolf entsetzt. Genauso wie Behörden und Verfassungsschutz österreichische Rechtsextremisten ins Visier nehmen würden, dürfe man auch hier – aus falsch verstandener Toleranz heraus – nicht wegsehen.