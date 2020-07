Donald Trump bedauert manche seiner Tweets. In einem am Freitag veröffentlichten Interview räumte der US-Präsident ein, dass er „zu oft“ aufwache und sich denke, er hätte etwas lieber nicht auf Twitter verbreiten sollen. „Früher schrieb man einen Brief und sagte: ,Dieser Brief ist wirklich schlecht‘. Und man legte ihn auf den Schreibtisch, ging am nächsten Tag zurück und sagte: ,Oh, ich bin froh, dass ich das nicht abgeschickt habe‘.“