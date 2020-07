Nach der Rückumwandlung der Hagia Sophia in Istanbul von einem Museum in eine Moschee (siehe auch Archivvideo oben), warnt Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) einmal mehr vor dem politischen Islam. Wer immer noch behaupten würde, dass es diesen nicht gebe, der müsse nur einen Blick nach Istanbul werden, so die Ministerin.