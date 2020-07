Es war einer der dunkelsten Tage in der europäischen Luftfahrt: Jetzt jährt sich der Absturz der Concorde nahe Paris zum 20. Mal. Das Überschallflugzeug der Air France stürzte am 25. Juli 2000 in Gonesse ab, alle 109 Menschen an Bord und vier Menschen am Boden starben. Die Maschine sollte unter anderem 97 deutsche Karibik-Urlauber zunächst nach New York bringen. Die Katastrophe läutete das Ende der teuren Prestigeflugzeuge ein, drei Jahre später wurden sie außer Dienst gestellt.