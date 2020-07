Nach seiner Zeit als Coach sei es „sinnvoll, einen anderen Blick auf das Leben zu haben und sich nicht am Wochenende im Regen an die Seitenlinie zu stellen und sich mit anderen Trainern oder Mannschaften auseinanderzusetzen“. In einem SWR-Interview hatte Klopp erst kürzlich gesagt, dass er irgendwann nach seiner Karriere nach Deutschland zurückkehren will.