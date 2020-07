Freitagabend gab es in Teilen der Steiermark abermals heftige Unwetter mit Hagel und Starkregen. In Großklein ging genau zu dieser Zeit, etwa um 18.15 Uhr, ein Wirtschaftsgebäude in Flammen auf. Ein Anrainer (63) schlug Alarm, sechs freiwillige Feuerwehren (Oberhaag, Großklein, Heimschuh, Fresing-Kitzeck, Kaindorf und St. Johann/Saggautal) rückten aus.