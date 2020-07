Schließlich habe ich dort eine wunderbare Zeit erlebt, mit 17 gegen die Admira mein Bundesliga-Debüt gegeben und mit 155 Matches bis heute mehr Spiele als für jeden anderen Klub absolviert. Da gibt’s viele Höhepunkte, an die ich mich gerne zurückerinnere, wie der Sieg beim Hallencup in Wien oder das zweimalige Erreichen des Cupfinales. Sogar in Europa waren wir zweimal dabei, zumindest in der UEFA-Cup-Quali.