Der Werbefachmann hat in diesen Jahren mit seinen Camps Tausenden Buben und Mädchen sorglose Ferientage bereiten können. Den Kindern fehlt es an nichts; sie haben professionelle Betreuung, gesundes Essen und vor allem viel Bewegung. „Das ist, was den Kindern am besten gefällt!“, erzählt Grabner. „Sie sind förmlich ausgehungert nach Spiel und Sport in Gemeinschaft.“