Generell wird die Situation im Ort entspannt gesehen. Am Mittwoch begannen die ersten Testungen für das Screening des Ministeriums, das nun jede Woche stattfinden wird. Die nun bekannten Fälle hatten damit aber noch nichts zu tun. Die erste Praktikantin hatte bereits am Wochenende Symptome. Sie war zu dem Zeitpunkt aber zuhause. Ihr Ergebnis kam am Mittwoch. Bereits am Dienstag in der Nacht war der positive Test einer Praktikantin bestätigt, die sich im Hotel ein Zimmer mit Kolleginnen teilt.