Die 2. Liga ist heuer wirklich nichts für schwache Nerven. Ein einziges Tor trennt Ried und Klagenfurt vor der letzten Runde. Die Oberösterreicher, die als Favorit in die Saison gestartet sind, standen beim 3:2-Auswärtserfolg in Horn eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand, doch ein Doppelschlag von Joker Gschweidl und Nutz lässt die Rieder wieder vom Aufstieg in die Bundesliga träumen.