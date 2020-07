Das größte Problem: Seit 2012 werden auch Vertragsbedienstete in die KFA aufgenommen. Zwar stiegen so die Einnahmen zwischen 2014 und 2018 auf 11,26 Millionen Euro an (+ 24 Prozent) – die Ausgaben kletterten jedoch im selben Zeitraum um 27 Prozent nach oben (11,22 Mill. Euro). 2018 gab es noch einen knappen Überschuss, 2019 rutschte die KFA deutlich ins Minus.