Auch der Verein wandte sich mit einer seiner aktuell raren Mitteilungen an die Fans. „Um weiterhin fixer Bestandteil der Tipico Bundesliga zu bleiben, scheint der Weg über ein Sanierungsverfahren unumgänglich zu sein“, schrieb Vizepräsident und SVM-Langzeitfunktionär Hans-Georg Deischler. „Aber auch dieser Weg ist von zusätzlichen externen finanziellen Mitteln abhängig. Dies gilt es jetzt in kürzester Zeit aufzutreiben. Bis dato gibt es mehrere ernsthafte Interessenten, mit denen wir permanent in engem Kontakt stehen.“