Ein Supermarkt in der Grazer Plüddemanngasse, wenige Tage, ganz unterschiedliche Eindrücke: Am Montag waren Kunden mit einer Schutzmaske die absolute Ausnahme und lösten beinahe Erstaunen aus. Am Donnerstag nahm ihre Dichte schlagartig zu, am Freitag kam – bis auf einen jungen Mann, der eine harte Nacht hinter sich zu haben schien – kein Kunde „unmaskiert“.