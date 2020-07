Der Mund-Nasen-Schutz (MNS) ist zurück. Nachdem die Maskenpflicht Mitte Juni wieder gelockert wurde, gelten ab Freitag wieder verschärfte Regeln. So muss man wieder im Lebensmittelhandel Maske tragen, das betrifft neben Supermärkten auch Bäckereien und Tankstellen-Shops. Auch in Banken und Postfilialen wird sie wieder zum Gebot, sowie bei Besuchen in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder Kuranstalten. Wie die Wiener darauf reagieren, zeigt ein Lokalaugenschein am Freitagnachmittag (siehe Video oben).