Ein Mitarbeiter im Kabinett des Außenministeriums in Wien ist am Freitag positiv auf SARS-CoV2 getestet worden. Wie eine Sprecherin am Freitagabend mitteilte, habe sich der Mitarbeiter am Wochenende privat am Wolfgangsee aufgehalten - dort gibt es derzeit einen Corona-Cluster in Tourismusbetrieben.