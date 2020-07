„Sind so dankbar für die Hilfsangebote“

„Wir sind so dankbar für die Hilfsangebote. Die Frühförderin hat einen besonders guten Draht zu Aiden“, berichtet Vater Dietmar der „Krone“ - Aiden ist nämlich in der Entwicklung extrem weit hinten nach, kann weder robben, krabbeln noch richtig greifen.