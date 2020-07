So funktioniert das System

Die sichere Laborprobennahme funktioniert so: Eine Person mit Verdacht auf Covid-19 ruft die Hotline 1450 an. Die Leitstelle erhebt mittels zentralem Meldesystem die Daten und schickt der Person einen Link mit einem QR-Code aufs Handy. Mit diesem Code ist die Person identifiziert. Das Rote Kreuz kommt zum Testen (oder der Betroffen zu einer Drive-in-Station). Der QR-Code wird gescannt, die Probe genommen, dann der Probenbarcode gescannt. Damit sind der Getestete und die Probe „gepaart“.