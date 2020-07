Alle Reisenden sollen sich nach ihrer Rückkehr in Deutschland auf das Coronavirus testen lassen können, erklärten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Freitag. Die Tests werden auch ohne Anzeichen auf eine Infektion kostenlos und neben Flughäfen und Seehäfen auch in den jeweiligen Heimatorten möglich sein. Eine Testung ist zwar rechtlich nicht verpflichtend, Urlauber aus Risikoländern können so aber die sonst verpflichtende Heimquarantäne umgehen.