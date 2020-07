Mit dem Mozartpreis gibt der Histo Cup dieses Wochenende sein Saisondebüt auf dem Salzburgring. Dass aufgrund der Corona-Maßnahmen keine Zuschauer direkt am Ringgelände gestattet sind, kann die Vorfreude der Piloten nicht trüben. Knapp 200 Piloten kämpfen in acht Klassen um die Rennsiege. Veranstalter Michael Steffny hat aber auch schon weiter gedacht, für 2021 eine neue Serie in Planung.