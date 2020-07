Konzernsprecher Robert Buchbauer ist seit März gemeinsam mit Nadja Swarovski und Mathias Margreiter für die operative Geschäftsführung zuständig. Beim Krisengipfel am Freitag im Innsbrucker Landhaus schilderte er eine dramatische wirtschaftliche Entwicklung: „Das Kristallkomponenten-Geschäft ist in den letzten zehn Jahren unter starken Wettbewerbsdruck geraten, der sich über die Jahre verstärkt, sogar potenziert hat, was zu ruinösen Ausprägungen geführt hat. Sprich, die Preise für viele unserer Produkte, die wir früher in großen Mengen abgesetzt haben, sind extrem nach unten korrigiert worden.“ Dies sei für kein Unternehmen, das in einem Hochlohnland wie Österreich produziert, auf Dauer auszuhalten.