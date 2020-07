Der Beschuldigte konnte am 22.07. in Wien bei der Verwendung eines weiteren, auf dieselbe Art erschlichenen Fahrzeuges, festgenommen werden. Zwischenzeitlich konnte von der Polizei ermittelt werden, dass er bei zumindest fünf Autohäusern in Villach, Voitsberg, Bischofshofen, Niklasdorf und Bad Radkersburg ein Fahrzeug durch Vorweisen gefälschter Ausweispapiere, Meldebestätigung und Lohnzettel mittels Kredit finanzieren konnte. Drei der fünf Autos konnten bis dato wieder aufgefunden werden.