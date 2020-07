Premiere in Österreich

In dem er reichlich Erfahrung hat. Neben Bärnbach/Köflach trainierte Hrupic auch zwei Jahre die Linzer Herren-Truppe, „und in Slowenien sowie Kroatien habe ich auch schon mit Damen gearbeitet. Nur in Österreich ist es meine Premiere.“ Bei der auf Hrupic keine einfache Aufgabe wartet. In der letzten Saison entging die ehemalige Trofaiach-Sieben wohl nur wegen dem Liga-Abbruch dem Abstieg aus der höchsten Spielklasse.

„Wir werden mehr Qualität dazubekommen und in den sechs Vorbereitungswochen hart arbeiten. Wichtig ist, dass sich die Mannschaft zunächst stabilisiert und dann heißt’s es für uns gemma!“, betont der Slowene, der laut Obmann Heinz Rumpold vier Neuzugänge (darunter zwei Legionärinnen) erhält. Gut möglich, dass Hrupic die eine oder andere Verstärkung aus Slowenien in die Obersteiermark holt.