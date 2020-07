„Mir ist schon komisch vorgekommen, dass der Mann am Telefon immer und immer wieder nach Bargeld fragte“, so die Pottendorferin. Zumindest hinterließ der Arbeiter vor seinem Verschwinden noch eine Rechnung über 48 Euro. Die 27-Jährige wollte der Sache auf den Grund gehen und fuhr zu der auf der Rechnung aufgedruckten Adresse – doch diese führte die couragierte Niederösterreicherin nur zu einer Privatwohnung in Wiener Neudorf. Auch die Steuernummer (UID-Nummer) brachte keinen Aufschluss. Inzwischen war die Internet-Seite offline und am Telefon hob niemand mehr ab. Also erstattete das Opfer Anzeige.