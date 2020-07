Größte Kundgebung der Opposition in Minsk

Und wie! Das zeigte sich unter anderem am vergangenen Sonntag in Minsk bei der größten Oppositionskundgebung in Weißrussland seit Jahrzehnten. Auf der Bühne stand Tichanowskaja und forderte ein Leben in Freiheit in einem Land, in dem „sie Leute nicht von der Straße zerren, in einen Polizeibus stecken und wegen eines erfundenen Grundes ins Gefängnis stecken“.