„Jetzt gibt es all diese Impfgegner. Die sind verrückt, die sind verrückt“, betonte Johnson am Freitag. Die britische Regierung wirbt derzeit aktiv für ihr Programm zur Schutzimpfung gegen die Grippe. Das Gesundheitsministerium plant, mehr als 30 Millionen Menschen in diesem Jahr zu impfen. Der Grippeimpfstoff wird für die am stärksten gefährdeten Gruppen, darunter Menschen mit Vorerkrankungen, ältere Mitmenschen sowie jüngere Kinder, kostenlos zur Verfügung stehen.