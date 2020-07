Die Entwicklungen haben nun zu einem unerwarteten Schulterschluss verschiedener Interessensvertreter geführt. Am Maxnhof in Innsbruck-Arzl stellten sich am Freitag die Präsidenten Erwin Zangerl (Arbeiterkammer), Christoph Walser (Wirtschaftskammer) und Ernst Schöpf (Gemeindeverband) hinter ihren Amtskollegen Josef Hechenberger von der Landwirtschaftskammer. Eine Allianz gegen die Ausbreitung des Wolfes.