Mittlerweile wurden in den USA mit ihren rund 330 Millionen Einwohnern mehr als vier Millionen Infektionen mit dem Erreger SARS-CoV-2 nachgewiesen, mehr als 144.000 Menschen starben, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervorgeht. In keinem anderen Land der Welt sind so viele Ansteckungen bekannt. Zudem geht die US-Gesundheitsbehörde CDC davon aus, dass es in vielen Regionen eine hohe Dunkelziffer an Infektionen gibt.