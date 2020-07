Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sieht im Bilanzskandal um die Mattersburger Commerzialbank die Funktionäre des SV Mattersburg am Zug. Sie seien nun berufen, die wirtschaftliche Situation zu erklären. Das Land habe jedenfalls „kein Interesse“, einen Bundesligaverein zu führen, sagte Doskozil am Freitag. In Bezug auf die Fußballakademie gebe es erste Gespräche.