„Die Weichen dafür sollten aber rasch gestellt werden“, fordert SP-Abgeordneter Hannes Weninger im Bezirk Mödling. In einer Studie haben die Wiener Lokalbahnen und die Wiener Linie Möglichkeiten für Straßenbahnstrecken über die Landesgrenze bereits ventiliert. Ihre Vorschläge: Die Bim-Linien 72 und 25 bis Schwechat beziehungsweise Groß-Enzersdorf. Und eine zweite Badner-Bahn-Linie von Liesing nach Kaltenleutgeben. Letztere Variante hätte den Vorteil, dass die alte Trasse der eingestellten Kaltenleutgebener Bahn genutzt werden könnte. Dafür macht sich Weninger mit seinen Parteigenossen Susanne Giffinger aus Perchtoldsdorf und Peter Sedlbauer aus Kaltenleutgeben stark. So könnte man die neue Mega-Wohnsiedlung „Waldmühle“ in Rodaun und das ganze Kaltenleutgebener Tal an die Schnellbahn, die Straßenbahnlinie 60, anbinden.