Mit dem „Carlton“-Tanz wurde Alfonso Ribeiro weltberühmt. Doch nach der Erfolgsserie „Der Prinz von Bel-Air“ wurde es um den Schauspieler still. Sasa Schwarzjirg begab sich auf Spurensuche: Was wurde aus dem Publikumsliebling, hat er noch immer Kontakt zu Will Smith? Fest steht: Er möchte nie wieder schauspielern. Wieso? Das erfahren Sie im Video!