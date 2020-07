Spektakuläre Bilder von einer Baustelle in Hagenberg: Die Teile der Fertigteilbrücke, die künftig das bestehende Büro von Software-Spezialist Dynatrace im Business-Campus-1 mit dem neuen im angrenzenden Business-Campus-2-Gebäude verbindet, wurde am Donnerstag per Kran eingehoben.