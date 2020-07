Hiobsbotschaft für die Region rund um den Red Bull Ring: Beim Motorenhersteller ATB in Spielberg, seit 2011 in chinesischer Hand, wird die gesamte Produktion stillgelegt, etwa 360 von etwas mehr als 400 Arbeitsplätzen fallen weg! Für die Betroffenen ist das ein „Wahnsinn“, wie der Betriebsrat sagt. Man will nun alle verfügbaren Hebel in Bewegung setzen.