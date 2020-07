Ligastart in Salzburg

Eine Woche später steht das Bundesliga-Opening in Salzburg-Nord auf dem Spielplan. Wo dann auch die beiden Bundesliga-Teams der Kuchler gefordert sind. Das zweite Team darf nach dem Salzburger Liga-Titel in der 2. Bundesliga ran. Das Team besteht aus Spielercoach Attila Halmai, Alexander Rems, Johannes Schönleitner, Lorenz Seidl und den Youngsters Erik Ramsl und Leihgabe Johannes Maad. Der Niederösterreicher zählt zu den besten U15-Talenten Österreichs.