Dem US-Chefvirologen Anthony Fauci wurde für sein Wirken in der Corona-Pandemie eine besondere Ehre zuteil. Der 79-Jährige durfte die Major League im Baseball mit dem traditionellen ersten Wurf, dem sogenannten First Pitch, vor dem Match Washington Nationals gegen die New York Yankees eröffnen. Doch der Ball verfehlte sein Ziel deutlich ...