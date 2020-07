Das Comeback der Maske in Österreich begrüßt er, da es eine „einfache Maßnahme“ ist, einer Infektion wirksam vorzubeugen. Am liebsten wäre ihm gar, wenn es für Europa einheitliche Regeln gäbe, an die sich alle halten würden. Schließlich müsse man „großflächig denken“, die Regeln wären dann außerdem für alle leichter umzusetzen. Der Top-Virologe und Mitentwickler des PCR-Tests erklärt zudem, wie die Schnelltests aus der Drogerie im Detail funktionieren, und gibt ein Update über derzeit verfügbare Medikamente gegen Covid-19.