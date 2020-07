In Niederösterreich wurden 16, in der Steiermark 15, in Vorarlberg acht, in Tirol drei und im Burgenland zwei neue Fälle verzeichnet. In Salzburg wurde aufgrund einer neuen Datenbereinigung die Zahl der Neuinfektionen mit minus fünf angegeben. Kärnten ist das einzige Bundesland, in dem kein neuer Corona-Fall registriert wurde.