In der Hagia Sophia in Istanbul ist am Freitag das erste Gebet seit der Rückumwandlung der ursprünglichen Kirche von einem Museum in eine Moschee abgehalten worden. Hunderte Gläubige nahmen an der Zeremonie, die mit Gebetsrufen von den Minaretten der Hagia Sophia begann, teil. Vor Ort waren hochrangige Politiker und auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der einige Koranverse zitierte. Das Freitagsgebet fand unter dem Schutz eines massiven Polizeiaufgebots statt.