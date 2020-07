Luft in den Reifen, ein Helm auf dem Kopf und gute Laune - mehr braucht es für den Aktionstag nicht. Geradelt wird entlang der Gail, und so kann jeder, egal, ob Jung oder Alt, jederzeit einsteigen beziehungsweise wieder aussteigen. Spaß ist übrigens besonders gefragt! Wer also im Dirndl oder der Lederhosen radeln will, ein Instrument mitbringen kann oder ein historisches Zweirad ausführt, ist willkommen.