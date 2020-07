„Unsere Zielsetzung liegt ganz klar in einer nachhaltigen Steigerung der regionalen Wertschöpfung“, sagt Pflauder. Wie berichtet, wird in Bad Kleinkirchheim aktuell an mehreren Fronten investiert. Mitsamt Pisten- und Schneeanlagen wurden allein von Seiten der Seilbahnbetreiber in den vergangenen Jahren 24,5 Millionen Euro in die Region investiert.