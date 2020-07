Der Verkauf eines NFL-Franchise kommt nur sehr selten zustande - nun könnte es aber zu einem Coup kommen: Amazon-Gründer Jeff Bezos soll am Kauf des Washington Football Teams interessiert sein. Die ehemaligen „Redskins“, rund um den aktuellen Besitzer Dan Snyder, stehen in den letzten Wochen in heftiger Kritik. Neue Sexismus-Vorwürfe gegen den Skandal-Besitzer könnten Snyder zu einem Kauf bewegen...