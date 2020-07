Juventus Turin verspielte mit Superstar Cristiano Ronaldo am Donnerstag den ersten Meister-Matchball! Ausgerechnet gegen den Abstiegskandidat Udinese kassierte die „Alte Dame“ eine 1:2-Pleite. Was bleibt, ist die Frage nach dem Warum? Trainer Maurizio Sarri deutet gar ein kleine Meister-Panik an.