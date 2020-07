Am Samstag öffnet die Ausstellung von Anselm Kiefers Werken in der Galerie Thaddaeus Ropac. Grund genug, den Kunstsammler, der in Salzburg, Paris und London 70 große Namen vertritt, nach seiner Leidenschaft zu fragen: Ropac verrät, warum er kein Bildhauer geworden ist und wieso Nachwuchsförderung so wichtig ist.