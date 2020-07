Nach einem Unfall vor der Pfarrkirche Gneis in der Stadt Salzburg am 25. August 2019, bei dem ein vierjähriges Mädchen und eine Frau von einem Pkw erfasst und das Kind getötet worden war, musste sich der damals 90-jährige Lenker am Freitag in Salzburg vor Gericht verantworten. Das Urteil: neun Monate bedingte Haft und eine Geldstrafe.